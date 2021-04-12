В Воронеже синоптики рассказали, как долго продлится аномальное для апреля тепло

В наступившую теплынь так и тянет прогуляться в парках. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Воронежские метеорологи поделились прогнозом на то, сколько продлится аномальная для апреля температура +20 градусов и выше. Оказалось, что летней погодой во второй месяц весны, скорее всего, мы будем наслаждаться не более трех дней.

- На смену антициклона, который принес нам ветер из глубин Азии, в частности, из Афганистана и Пакистана (он постепенно уходит на восток), приходит циклон с запада. Он принесет похолодание, но не сильное, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Уже в конце рабочей недели пойдут дожди, температура опустится до +17, а в начале следующей до +15. И ночи будут более холодными – столбик термометра от +8 опустится до +5.

Что касается ближайших суток, в ночь на вторник, 13 апреля, подует юго-восточный ветер, луна будет показываться из-за облаков при +8 градусах. Днем потеплеет до +22. Солнце временами будет прорываться сквозь тучи. Усилится ветер, его порывы могут достигать 15 м/с.

В среду, 14 апреля, ночью будет +9 градусов при переменной облачности. Днем опять синоптики ожидают то солнце, то тучи на этот раз при +20.

В ночь на четверг, 15 апреля, погода будет такой же, как сутки назад - +9, луну периодически будут скрывать облака. День обещают пасмурный, зато теплый - +19 градусов.

В пятницу, 16 апреля, ночью подует восточный ветер. Небо будет затянуто тучами при +8 градусах. Днем снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. Столбик термометра достигнет отметки в +17 градусов, возможен небольшой дождь.