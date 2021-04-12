Губернатор Воронежской области потребовал лишить господдержки хозяйства, жгущие траву

Сильный пожар травы выглядит жутко. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На планерке в областном правительстве обсуждали подготовку к пожароопасному периоду.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области Иван Уваров рассказал, что на территории Бобровского, Бутурлиновского, Семилукского, Хохольского, Калачеевского и Нижнедевицкого районов уже установлен III класс пожароопасности (напомним, самый «спокойный» - первый, самый жуткий – пятый).

С начала 2021 года зарегистрировали уже 330 пожаров сухой травы на площади более 115 га. За ее выжигание составили 96 протоколов об административном правонарушении.

Губернатор Александр Гусев напомнил о своем поручении — жестко контролировать ситуацию с палами травы

- У хозяйствующих субъектов должна возникать материальная ответственность, если они умышленно производят пал сухой травы, - заявил глава области. - Собственники и руководители этих предприятий не должны получать меры государственной поддержки вне зависимости от состояния экономики на их предприятиях. В то же время мы будем заботиться о людях, работниках, чтобы до крайностей не дошло.