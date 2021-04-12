У озера на «Минской» в Воронеже высадят плакучие ивы, катальпы и кизильник

Работа началась вновь Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

С потеплением возобновились работы в сквере «У озера», который расположен на Ленинском проспекте, в районе остановки «Минская». Рабочие приступили к бетонированию оставшейся части склонов озера. После чего начнется мощение пешеходных дорожек, заполнение «чаши» водой, установка малых архитектурных форм и озеленение.

Реконструкция стартовала летом 2020 года. Тогда обитателей озера - черепах - передали в местный зоопарк, а рыб выпустили в водохранилище. Откачали воду, очистили дно от водорослей и тины. Часть работ успели выполнить до середины декабря, но с приходом минусовой температуры, ремонт пришлось приостановить.

Будут проложены новые тропинки Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Руководитель городского управления экологии Галина Воробьева рассказала, что проект озеленения включает удаление сухостойных, старовозрастных и аварийных деревьев – всего таких девять.

Например, корневая система четырех плакучих ив, которые растут на склоне водоема мешает бетонированию, при том, что и сами ивы повреждены гнилью и грибковыми заболеваниями. Их соответственно вырубят. Но жителям пообещали компенсировать потери новой высадкой.

Со стороны жилых домов должны будут высадить ивы «Свердловские плакучие», а склон под ними – выложен рулонным газоном.

Берег непосредственно по Ленинскому проспекту выложат камнем, а вокруг озера вымостят прогулочные дорожки. Одна из таких дороже пройдет по «народной тропе» от сквера к дому №123 по Ленинскому проспекту.

Рядом установят 20 лавочек, за которыми посадят катальпы, а по границе парка появятся мелколистные липы и кизильник блестящий. Всего планируется посадить 21 дерево и 241 кустарник. Для сквера были подобраны сорта деревьев, которые отличаются хорошей приживаемостью, а уходные работы будет осуществлять МКП «ЭкоЦентр».

Напомним, ремонт чаши озера в сквере на Левом берегу составит 7 миллионов рублей. Ремонт оплатят из городского бюджета по программе «Охрана окружающей среды». Выполнить все работы должны до 1 июня.