Под Воронежем осудили сельчанина, до смерти забившего собутыльника ручкой кресла

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Аннинском районе осудили 42-летнего местного жителя, который забил ручкой кресла своего 60-летнего собутыльника. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Также он должен возместить вред родственнику погибшего в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 10 апреля.

Попойка произошла 16 ноября 2020 года на улице Степной в селе Нижний Курлак. В это время трое мужчин распивали спиртные напитки. Между двумя гостями вспыхнула ссора. Тот, что моложе, нашел в соседней комнате ручку кресла и зверски избил пьяного товарища. Как показала экспертиза, потерпевший через некоторое время скончался от травмы шеи, осложнившейся асфиксией.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе следствия обвиняемый вину свою признал, подтвердил показания при проверке на месте преступления.