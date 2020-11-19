Житель Воронежской области до смерти избил ручкой кресла собутыльника

Очередная пьянка закончилась смертью. На попойке в селе Нижний Курлак в Аннинском районе 16 ноября убили пенсионера.

Выпивали втроем. Через какое-то время между двумя гостями произошел конфликт. 42-летний мужчина оторвал ручку от кресла и избил 60-летнего оппонента. Пенсионер скончался от травм.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 15 лет заключения.

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