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Происшествия6 апреля 2021 11:13

Под Воронежем микроавтобус сбил насмерть пешехода

Мужчина шел по краю дороги
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи подъехавшей скорой могли только констатировать смерть пешехода.

Врачи подъехавшей скорой могли только констатировать смерть пешехода.

Фото: из архива «КП»

Еще одно смертельное ДТП случилось в понедельник, 5 апреля, в Воронежской области.

В 19.50 в поселке Колодезный Каширского района на 14 километре трассы «Дон» 34-летний воронежец, ехавший на микроавтобусе ГАЗ-2752, видимо, не заметил шедшего впереди по обочине пешехода и сбил его. 52-летний местный житель умер на месте ДТП. Полицейские выясняют причину роковой невнимательности водителя.

Напомним, утром 5 апреля в Лисках 55-летний водитель «Нивы» врезался в стоявшую «девятку» и погиб. Мужчина умер на месте ДТП.

ДТП