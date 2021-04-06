В райцентре Воронежской области водитель «Нивы» врезался в стоявшую «девятку» и погиб

Помощь врачей не понадобилась - водитель умер на месте ДТП. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 5 апреля, в 7.30 трагедия на дороге случилась в Лисках. У дома № 23 по улице Свердлова 55-летний местный житель, руливший «Нивой», врезался в припаркованную «девятку». От страшной силы удара мужчина получил смертельные травмы. Полицейские выясняют обстоятельства аварии, в частности, причины того, что отечественный внедорожник понесло на стоявшую машину.

- Всего 5 апреля в Воронежской области случилось 114 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 23 – в районах и еще 3 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, восемь получили травмы. За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД остановили и выписали протоколы на 15 пьяных водителей и еще 11 ехавших на красный свет, - рассказали в региональном ГУ МВД.