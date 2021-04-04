Воронежские водители проводили в последний путь маршрут № 49А траурной церемонией

Проводили креативно, остается надеяться, что два маршрута нормально заменят уходящий в прошлое № 49А. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Воронежские водители устроили необычную то ли акцию, то ли флешмоб по поводу ликвидации маршрута № 49А. Они продемонстрировали табличку с номером, уходящим в историю, на нем была траурная ленточка.

Эмоции посетителей соцсетей вызвал мужчина, появившийся в дверях маршрутки на заднем плане. Многие отметили, что он похож на Тимати. Что породило шутки о том, что известный рэпер во время кризиса подрабатывает в Воронеже маршрутчиком.

Однако, если отбросить шутки в сторону, воронежцам, привыкшим добираться по городу до нужных им мест на общественном транспорте, предстоит немало нервных дней. Пока привыкнут к новой организации движения. Автобусы № 49А, шедшие от больницы № 8 к студгородку ВПИ власти, к примеру, собираются заменить на два № 49 «Завод ГОО – ул. Антонова-Овсеенко» и № 87 «ул. Комарова – мкр. Масловка (ост. «Пекарня»)». Кстати, полный расклад по изменениям маршрутов можно увидеть здесь