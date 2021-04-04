На пожаре в Воронежской области погиб мужчина

От дома практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном ГУ МЧС сообщили, что на ночном пожаре в Павловском районе, к сожалению, не пострадал, а погиб 65-летний мужчина.

Напомним, о том, что на улице Советской в селе Гаврильск загорелся дом, в дежурную часть МЧС сообщили в 2.23. Девять сотрудников ведомства, приехавших к месту ЧП на трех пожарных машинах, смогли только не допустить дальнейшего распространения огня. Они потушили пламя в 3.03. Но к тому времени дом 4х8 метров сгорел дотла.

Причину пожара еще не выяснили.