В Воронежской области ночью сгорел дом: есть пострадавший

Пожар в селе Гаврильск Павловского района потушили через 40 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 4 апреля, в 2.23 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Гаврильск Павловского района. Там загорелся дом 4х8 метров на улице Советской.

- На место ЧП выезжали девять наших сотрудников на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 3.03. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огненное ЧП случилось и в Рамонском районе. Там в субботу, 3 апреля, в 23.27 в селе Нижняя Верейка на улице 50 лет Октября загорелся трактор МТЗ-82.1. На место пожара выезжали шесть работников МЧС на двух машинах. Пламя потушили в 00.07. Трактор к этому времени сгорел полностью. Пострадавших на этом пожаре не было.