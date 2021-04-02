«Больше звука и света»: в 2021 году общегородской выпускной в Воронеже должен стать еще масштабнее

Мэр Вадим Кстенин обсудил предварительную концепцию общегородского выпускного с руководителем управления образования и молодежной политики Любовью Кулаковой Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В 2021 году все площадки общегородского выпускного в Воронеже, включая главную сцену, станут масштабнее по сравнению с теми, что работали в 2019-ом. Ребят ожидает больше звука, больше света и больше фудкортов. Об этом 2 апреля на встрече с мэром Вадимом Кстениным сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

- Первый выпускной был новым для нас опытом. Идея вызывала некоторый скепсис не только у родителей, но и у детей. Но профессионализм и ответственность организаторов, высочайшая степень внимания к обеспечению безопасности позволили достойно провести такое большое событие. Все соскучились по масштабным мероприятиям. Значит, в этом году выпускной может привлечь больше участников, соответственно, все наши службы должны быть к этому готовы, - отметил Вадим Кстенин.

Напомним, 18 марта губернатор Александр Гусев одобрил проведение масштабного торжества для выпускников.

В течение двух недель в школах Воронежа пройдет анкетирование выпускников, чтобы определить потенциальное количество участников праздника. Также старшеклассники смогут поделиться своими ожиданиями о выпускном.

Предварительная концепция праздника уже проработана, достигнуты договоренности и с потенциальными партнерами. Особое внимание уделят безопасности: в качестве пропуска будут использованы индивидуальные именные браслеты.

В смету мероприятия заложат средства не только на дезинфицирующие средства, но и на необходимое количество средств индивидуальной защиты.

- Мы должны понимать, что если для нас выпускной – это организационная нагрузка, то для школьников - одно из первых настолько запоминающихся событий в жизни. Знаю, что сроки подготовки очень сжаты, но праздник должен быть еще лучше, чем прошлый. Если обоснованная потребность в средствах будет выше, чем в позапрошлом году, то город готов потратить больше для радости, комфорта и безопасности выпускников, соответствующие указания я дам, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Так как на торги по поиску подрядных организаций для проведения выпускного остается не так много времени, уже в ближайшие недели пройдет межведомственное совещание, на котором должны представить итоговую концепцию мероприятия.