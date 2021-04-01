Обманувшего руководителей вуза на 3,2 млн воронежского адвоката выпустили из СИЗО

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Ленинский райсуд смягчил меру пресечения воронежскому адвокату Александру Хрюкину, которого подозревают в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Его отправили под домашний арест. Защита настаивала, что у адвоката, которого подозревают в обмане ректора вуза и ее зама на 3,2 млн рублей, тяжело со здоровьем. Об этом сообщили в суде 1 апреля.

Согласно версии следствия, адвокат согласился оказать содействие сотрудникам университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 3,2 млн ему потребовались якобы для передачи в качестве взятки «неким должностным лицам» в УМВД по Воронежу. При этом сам адвокат осознавал, что у него нет юридических или иных полномочий влиять на решения правоохранителей. Однако женщины – директор вуза и ее зам – в течение декабря-января передали ему деньги. А в феврале к ним нагрянули следователи и они стали фигурантками уголовного дела и попали под домашний арест.