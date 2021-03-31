Зачисление в филиал ВГТУ «мертвых душ» обернулось возбуждением уголовного дела

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка обстоятельств зачисления в Борисоглебский филиал Воронежского государственного технического университета 46 несуществующих студентов привела к возбуждению уголовного дела по статье «подделка документов». Исполняющему обязанности ректора вуза внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, сообщение о выявленном нарушении появилось в СМИ в декабре 2020 года. Тогда в филиале был установлен факт зачисления ряда студентов, которые фактически документы для поступления в данное учебное заведение и не подавали. Тогда в пресс-службе опорного университета этот факт подтвердили и объяснили технической ошибкой:

- В связи с эпидемиологической ситуацией приемная кампания 2020 года проходила в дистанционном режиме с применением электронных сервисов. В процессе подготовки приказа на зачисление студентов в филиал вуза в городе Борисоглебск сотрудниками была допущена техническая ошибка.

Позже за «ошибку» руководитель филиала все-таки лишился своей должности.