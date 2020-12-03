Директора борисоглебского филиала ВГТУ уволили из-за зачисления в вуз «мертвых душ»

Накануне несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о выявленном в ходе проверок в борисоглебском филиале ВГТУ нарушении. В числе студентов-первокурсников на бюджетных местах оказалось 46 «мертвых душ» из 50, дополнительно выделенных филиалу. В пресс-службе опорного университета этот факт подтвердили и объяснили технической ошибкой:

- В связи с эпидемиологической ситуацией приемная кампания 2020 года проходила в дистанционном режиме с применением электронных сервисов. В процессе подготовки приказа на зачисление студентов в филиал вуза в городе Борисоглебск сотрудниками была допущена техническая ошибка.

По словам представителя вуза, ошибку вовремя обнаружили сотрудники приемной комиссии. Поэтому обучение несуществующих студентов из бюджета не финансировалось. А самих их оперативно отчислили. Тем не менее, за оплошность поплатился руководитель филиала:

- За ненадлежащий контроль над подготовкой приказа о зачислении в филиале ВГТУ в городе Борисоглебск директор филиала с 1 октября был уволен с занимаемой должности. На данный момент в филиале ведется подготовка к передаче дел, - рассказали в пресс-службе ВГТУ.