В Воронежской области водителя, сбившего насмерть двух женщин, посадили на восемь лет

Суд дал водителю минимально возможный срок по такой "тяжелой" статье. Фото: из архива «КП»

В Острогожске прошел суд на 42-летним водителем. 26 июля 2020 года в 22.20 в райцентре на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова этот мужчина, руливший «Ауди А6», сбил насмерть женщин 53 и 58 лет, переходивших дорогу по «зебре». Он не остановился, чтобы оказать помощь, однако вскоре все равно был задержан. Экспертиза показала, что водитель явно превысил допустимую скорость.

- Мужчину признали виновным по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места совершения ДТП». Его приговорили к восьми годам колонии-поселения и на 2,5 года лишили водительских прав, - сообщили в Острогожской межрайонной прокуратуре.

Санкция статьи УК предусматривала лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Получается, что водителю дали минимально возможный срок.