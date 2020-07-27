В райцентре Воронежской области водитель сбил насмерть двух женщин и скрылся

27 Июль 2020 2020-07-27T11:44:00+03:00

Врачи "скорой" уже ничем не могли помочь попавшим под машину женщинам. Фото: из архива «КП»

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Страшное ДТП случилось в воскресенье, 26 июля, в 22.18 в Острогожске. У дома № 44 на улице Карла Маркса водитель сбил двух женщин 53 и 58 лет, переходивших дорогу по «зебре». Жительницы Острогожска от полученных травм умерли на месте ДТП. Водитель скрылся. Однако вскоре задержали 41-летнего жителя Острогожска. Стражи порядка полагают, что именно он на своей «Ауди А6» сбил женщин. И сообщают, что у них есть доказательства его вины.

- 41-летнего мужчину задержали, решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (от 8 до 15 лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU