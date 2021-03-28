В Воронеже таксист насмерть сбил женщину на тротуаре

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Воронежцы сообщили о новом смертельном ДТП и второй гибели пешехода на тротуаре за выходные.

Вечером воскресения, 28 марта, машина такси сбила женщину-пешехода на тротуаре на улице Богдана Хмельницкого. Фото с места трагедии разместили в соцсети очевидцы. Они также сообщили, что водитель такси с номерами липецкого региона на вид был нетрезв.

Женщина погибла на месте. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, накануне вечером похожее ДТП произошло на улице Шишкова. Там в результате столкновения двух машин погибла пешеход. Виновник аварии также был пьян – в его крови обнаружили 0,63 промилле алкоголя.