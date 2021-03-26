Проект приюта для животных в Воронеже разработает саратовский институт

Конкуренты, а их изначально было трое, предлагали менее выгодные условия Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Разработкой проекта приюта для животных в Воронеже займется саратовский научно-исследовательский институт «Агропромстрой». За свои услуги компания запросила около 3,96 млн рублей. При начальной цене контракта – 5,2 миллиона.

Конкуренты, а их было трое, на такое снижение стоимости договора были не согласны - они предлагали взять за работу от 4,4 млн до практически 5,2 млн рублей.

Напомним, на улице Балашовской микрорайона Машмет недалеко от очистных сооружений собираются построить здание для 250 животных площадью 14,5 тысяч квадратных метров. Там расположатся 150 средних клеток и 100 мелких. Также в приюте разместят манеж для приема животных, отделения для дезинфекции и мойки, помещения для лечения братьев наших меньших, склад для кормов. Для отопления сделают свою котельную. Строительство планируют начать в 2021 году.

С 1 января 2020 года, согласно федеральному законодательству, держать бездомных животных можно только в специальных приютах. Но ни государственных, ни муниципальных приютов для животных в нашем регионе пока нет. Только небольшие частные площадки - да и те постоянно сталкиваются с различными проблемами. Недавно, например, сотрудники воронежского приюта для собак «Дора» испугались, что их здания снесут.

Замглавы администрации Воронежа Людмила Бородина предложила стимулировать бизнес обратить внимание на строительство приютов с помощью грантов на содержание безнадзорных животных.

Также приюты для безнадзорных животных должны появиться в Борисоглебске, Нововоронеже, а также в Павловском и Россошанском районах.