В Воронеже мэрия ищет подрядчика для проектирования приюта для бездомных животных

Строить приют планирую начать в 2021 году, Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты городской администрации начали поиск подрядчика для проектирования приюта для бездомных животных. Начальная цена контракта – 5,3 миллиона рублей. Разработать и согласовать проект нужно будет не позднее 30 сентября. Заявки на торги принимают до 12 марта, победителя определят 24 марта.

На улице Балашовской микрорайона Машмет недалеко от очистных сооружений собираются построить здание для 250 животных площадью 14,5 тысяч квадратных метров. Там расположатся 150 средних клеток и 100 мелких. Также в приюте разместят манеж для приема животных, отделения для дезинфекции и мойки, помещения для лечения братьев наших меньших, склад для кормов. Для отопления сделают свою котельную. Строительство планируют начать в 2021 году.

Ранее приют планировали построить на улице Холмистой. Однако горожане из кварталов «Скандинавия» и «Новый Бомбей», располагающихся неподалеку, активно протестовали. После этого место будущего приюта поменяли на улицу Балашовскую.