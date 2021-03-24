В Воронежской области от коронавируса умерли еще 11 пациентов

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 24 марта от коронавируса умерли еще 11 жителей Воронежской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в среду.

Всего с начала пандемии медики зафиксировали смерти от осложнений COVID-19 у 2 686 пациентов.

За год число заболевших достигло 73,7 тыс. человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 208 пациентов. С каждым днем также растет количество людей в регионе, которым удалось победить недуг. Всего вылечили 68 288 человек. За последний день выписали из больниц и с амбулаторного лечения 231 пациента.

Напомним, в Воронежской области продолжается вакцинация от ковида. Накануне в прививочные медпункты поступила очередная партия доз. Записаться на прививку можно заранее. Как отмечал губернатор Александр Гусев, в регионе могут быть сняты ограничения, в том числе масочный режим, когда количество взрослых вакцинированных достигнет 70%.