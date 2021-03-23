Воронежская область получила более 20 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Фото из архива КП

В Воронежскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. Еще 20,3 тысячи комплектов из двух компонентов передали в регион поставщики. Об этом сообщили в областном правительстве 23 марта.

По данным областного департамента здравоохранения на 23 марта, прививки новой партии «Спутник V» в регионе получили около 126 тыс. человек, из них 87 тыс. воронежцев в уже завершили вакцинацию. Им ввели оба компонента вакцины. Вторую дозу препарата ожидают более 38 тыс. пациентов.

– Они ее получат в назначенный срок, поскольку уже записаны в прививочные кабинеты, – пояснили в облздраве.

Как отметили в облправительстве, этой поставкой поступление вакцины в регион не закончится. Ожидаются последующие партии. В Воронеже и районах области организовано уже 55 пунктов вакцинации, которые готовы к увеличению объемов иммунизации, работают 203 прививочных кабинета. Все желающие могут записаться на вакцинацию. Она идет в лист ожидания, чтобы была возможность сформировать списки заранее.

При заминках с записью, можно обратиться в облздрав любым удобным способом:

– через портал госуслуг;

– на сайте департамента https://zdrav36.ru/obshchestvennaya-priemnaya/forma-otpravki-ehlektronnyh-obrashchenij;

– по телефону горячей линии 212-61-79.

Ранее губернатор Александр Гусев назвал условие, при котором могут быть сняты коронавирусные ограничения. Он пояснил, что для этого необходимо, чтобы вакцинацию прошло 70% взрослого населения Воронежской области.

– То есть, более миллиона человек. До этого времени масочный режим отменяться не будет, — пояснил Александр Гусев.