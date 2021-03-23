В Воронеже горит заброшенное здание на улице Матросова

Кадр из видео сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о крупном пожаре в районе дома №102 по улице Матросова. Очаг возник в нежилом одноэтажном доме на площади в 60 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре поступило около 18.30 во вторник, 23 марта. Угрозы распространения огня и угрозы для жизни людей нет, - сообщили в ГУ МЧС по региону. – На месте ЧП работает два пожарных расчета.

Кстати, другой крупный пожар на заброшенных складах был здесь совсем недавно, 13 марта.

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