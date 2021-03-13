В Воронеже произошел крупный пожар на заброшенных складах

Огонь поднимался вверх на несколько метров

Вечером в субботу, 13 марта, жителей Советского района Воронежа напугало зарево крупного пожара, охватившего постройки на улице Юлюса Янониса. Пламя поднималось на несколько метров вверх, очевидцы сообщают, что слышали звуки громких хлопков. Горожане предположили, что горят бывшие военные склады. Фотографии и видеозаписи с места событий быстро разлетелись по соцсетям.

- В 19.19 поступило сообщение о загорании по адресу ул. Юлюса Янониса 17, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС о Воронежской области. - По прибытию первых пожарных подразделений был обнаружено загорание в неэксплуатируемом здании размерами 40×15. Угрозы распространения нет.

Уже в 20.32 спасатели объявили о локализации пожара. Сейчас ЧП ликвидировали. На месте возгорания работали четыре отделения пожарной службы. Жертв нет. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.