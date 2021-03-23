В Воронеже воспитатель кадетской школы уволился после скандала с избиением ребенка

Скандал в кадетском корпусе довел до уголовного дела Фото: vkshsuv.ru

В Воронеже офицер-воспитатель кадетской школы имени Александра Суворова уволился после сообщений об избиении подростка. Он ушел из образовательного учреждения по собственному желанию. С начала проверок и до настоящего момента с детьми он не работал. Об это «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, мать одного из кадетов обратилась в полицию после того, как увидела сына со следами избиения на лице. По неподтвержденным данным, офицер, которого подозревают в рукоприкладстве, и до этого мог конфликтовать с другими кадетами. Воспитатель, оказавшийся центральной фигурой скандала, работал в школе имени Суворова пять лет.

Сотрудники Следственного комитета по итогам проверки в кадетской школе имени Суворова возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она предусматривает штраф до 100 тысяч рублей либо даже лишение свободы на срок до трех лет с запретом заниматься определенной деятельностью на пять лет.