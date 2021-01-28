В Воронеже следователи проверяют информацию об избиении офицером подростка в кадетской школе

В Воронежской кадетской школе разразился громкий скандал. Фото: vkshsuv.ru

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку сообщений об избиении офицером-воспитателем подростка, учащегося в Воронежской кадетской школе имени А.В. Суворова. Во время нее сотрудники СК поговорят с детьми и их родителями или законными представителями, а также с работниками образовательного учреждения. И дадут правовую оценку того, как была обеспечена безопасность кадетов и почему за этим безобразием недоглядели должностные лица школы.

Напомним, в полицию обратилась мама кадета, у которого, по ее версии, после общения с воспитателем оказалось разбито лицо. По неподтвержденным данным, офицер и ранее практиковал рукоприкладство не только с этим кадетом, но и с другими. По сведениям мэрии, он работает в этом образовательном учреждении уже пять лет.