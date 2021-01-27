В Воронеже офицера обвиняют в избиениях воспитанников кадетской школы

Офицера обвиняют в регулярном рукоприкладстве. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Скандал разгорается в Воронежской кадетской школе имени Суворова. Мать одного из воспитанников обвинила воспитателя, имеющего офицерское звание, в избиении ее сына. У мальчика после общения с педагогом оказалось разбито лицо. По неподтвержденным данным, воспитатель и ранее практиковал рукоприкладство не только с этим кадетом, но и с другими.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что по поводу инцидента проводится проверка, но об его подробностях рассказывать не стали.

В мэрии, в ведении которой находится это образовательное учреждение, дали такой комментарий:

- Офицер-воспитатель, на которого поступила жалоба родителей, работает в учреждении с 2015 года. Нареканий к нему не было, за исключением спорной ситуации, которая была разрешена администрацией школы при участии родителей кадетов. В ходе проверки опрошены офицер-воспитатель и учащиеся. Факты, изложенные в обращении родителей, проверяют, какие-либо решения будут принимать в зависимости от итогов проверки.

Напомним, это далеко не первое ЧП в военизированных образовательных учреждениях Воронежа. В 2019 году в Горожанском казачьем кадетском корпусе сняли видео жестокого избиения одного воспитанника другим – подросток орудовал не только руками, но и ногами. Но гораздо более страшное ЧП случилось несколько лет назад в Михайловском кадетском корпусе. Там весной 2014 года вскрыли шокирующие факты изнасилования 13-летнего мальчика другими воспитанниками этого образовательного учреждения. Один из пяти подростков получил четыре года колонии. Директор кадетского корпуса лишился должности.