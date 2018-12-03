2018-12-03T16:17:13+03:00
Происшествия

В кадетском корпусе под Воронежем об избиении ученика узнали через девять дней

В учебном заведении высказали свою точку зрения на скандал с видео, где их воспитаннику наносит удары ногами его одноклассник
Юрий КОЗЛОВ
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Ученик кадетского корпуса долго бил одноклассника ногами.Ученик кадетского корпуса долго бил одноклассника ногами.Фото: кадр с видео
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В Горожанском казачьем кадетском корпусе рассказали об избиении их воспитанника, попавшем на видео. Напомним, мальчик получил несколько ударов ногами от своего одноклассника. Другие ученики не пытались его остановить, только советовали его жертве дать сдачи. В региональном Следственном комитете после того, как видео попало в Сеть, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

- Драка произошла 2 ноября, вскоре были праздники, и мы узнали о ней только 11 ноября. Избитый мальчик не сказал об этом инциденте ни классному руководителю, ни дежурному воспитателю, - рассказал заместитель директора Горожанского казачьего кадетского корпуса по воспитательной работе Евгений Лаптев. – Из-за чего началось избиение, пока сказать не можем – не хочется тиражировать слухи. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, разбирающимися в обстоятельствах этого ЧП.

- Почему драку не увидел дежурный воспитатель?

- Выясняем. Хотя таких воспитателей у нас 12, уследить за учениками вечером (в будни у нас дети остаются на ночь) трудновато. Будем ставить вопрос об увеличении штата.

- Некоторое время назад ваш кадетский корпус закрывали из-за претензий по медобслуживанию учеников?

- Сейчас у проверявших тогда нас ведомств никаких претензий нет. В то же время не могу не сказать, что на наше учебное заведение подали весьма странную жалобу. Там, в частности, говорилось, что дети лежат в температуре, у них язвы, а в больницу чуть ли не запрещают обращаться. Ничего подобного у нас, конечно, не происходило. Идет какая-то волна негатива, созидательной работой некогда заниматься, все время пишем какие-то отписки, ответы… Возможно, это связано с накатом на прежнего директора, но он уже ушел со своего поста.

Между тем родители учеников, обратившиеся к адвокату Алине Мелехиной, заявили, что мама кадета, избившего одноклассника, в сентябре 2018 года единственная на заседании круглого стола поддержала бывшего директора. Причем она же занимала руководящий пост в организации, созданной по инициативе экс-руководителя кадетского корпуса. Поэтому якобы ее сын и вел себя таким образом.

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