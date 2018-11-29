2018-11-29T19:03:21+03:00
Происшествия

В СК возбудили уголовное дело по жестокому избиению мальчика в кадетском корпусе под Воронежем

На видео один подросток наносит удары другому ногами
Юрий КОЗЛОВ
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Теперь кадетским корпусом займется Следственный комитет.Теперь кадетским корпусом займется Следственный комитет.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Поводом стало появившееся в ряде СМИ видео, на котором один воспитанник Горожанского казачьего кадетского корпуса жестоко избивает другого. Причем ногами. Другие кадеты призывают мучителя остановиться, призывают мальчика, которого бьют, самому отвечать, а не просто принимать на себя тумаки. Однако сами при этом ничего не делают, чтобы это безобразие прекратить.

Вначале расследованием обстоятельств инцидента занималась комиссия по делам несовершеннолетних полиции Рамонского района и прокуратура Воронежской области, сотрудники которой разбирали и другие жалобы на работу этого кадетского корпуса. Однако после появления в Сети видео материалы этого дела решили передать в Следственный комитет.

В СК сообщили, что избиение произошло в октябре 2018 года. Оказалось, что подросток уже не в первый раз творит беспредел. В мае 2018 года он бил другого мальчика. При этом, по сведениям следователей, должностные лица кадетского корпуса скрыли это.

Сотрудники СК допрашивают воспитанников кадетского корпуса и сотрудников этого образовательного учреждения. Они изучат обстановку в семье всех участников инцидента, выясняют, находились ли семьи детей в социально опасном положении, проявлял ли подросток ранее агрессию или совершал иные неадекватные действия. Особо будут изучены и получат правовую оценку действия комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники которой должны были заниматься профилактикой таких крайних проявлений детского насилия.

Напомним, в середине октября Горожанский казачий кадетский корпус закрывали на несколько дней. В региональном департаменте образования, науки и молодежной политики пояснили, что на эту меру пошли из-за отсутствия нормального медицинского обслуживания воспитанников, несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и дезинфекционного режима. Об избиении одного подростка другим тогда не сообщали.

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