Директора закрытого казачьего кадетского корпуса уволят после отпуска

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-19T17:23:27+03:00

В региональном департаменте образования отметили, что проблема в учебном заведении была не только в отсутствии медиков

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Ситуацию с закрытием Горожанского казачьего кадетского корпуса прокомментировали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

В департаменте рассказали, что после поступления жалоб, в том числе коллективных, на руководителей казачьего корпуса, в нем прошла проверка. И, действительно, там нашли немало безобразий. Кроме отсутствия, нормального медицинского обслуживания воспитанников, мягко говоря, не все в порядке было с их обеспечением питьем, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекционного режима.

Также были нарушения в организации воспитательного процесса и в финансово-хозяйственной деятельности. В итоге директору учебного заведения Сергею Ивлеву дали возможность отгулять отпуск, после чего его уволят.

Советский районный суд в понедельник, 22 октября, решит, до какого срока Горожанский казачий кадетский корпус будет закрыт.