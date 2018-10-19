Директора закрытого казачьего кадетского корпуса уволят после отпуска
Ситуацию с закрытием Горожанского казачьего кадетского корпуса прокомментировали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.
В департаменте рассказали, что после поступления жалоб, в том числе коллективных, на руководителей казачьего корпуса, в нем прошла проверка. И, действительно, там нашли немало безобразий. Кроме отсутствия, нормального медицинского обслуживания воспитанников, мягко говоря, не все в порядке было с их обеспечением питьем, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, дезинфекционного режима.
Также были нарушения в организации воспитательного процесса и в финансово-хозяйственной деятельности. В итоге директору учебного заведения Сергею Ивлеву дали возможность отгулять отпуск, после чего его уволят.
Советский районный суд в понедельник, 22 октября, решит, до какого срока Горожанский казачий кадетский корпус будет закрыт.