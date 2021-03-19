В Воронеже рабочий завода получил тяжелую травму на производстве

Стало известно о тяжелой травме, полученной работником ООО «Завод среднего машиностроения» 12 марта. На голову мужчины, шедшего по территории предприятия, упала сгнившая балка. В результате он получил тяжелую травму.

Обстоятельства несчастного случая выясняет специальная комиссия под председательством сотрудника государственной инспекции труда.

Напомним, в тот же день в селе Листопадовка Грибановского района 53-летний слесарь филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ремонтировавший электроустановки на подстанции, получил удар током. Мужчина получил ожоги по всему телу. К проверке обстоятельств ЧП подключились сотрудники Следственного комитета.