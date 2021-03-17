В Воронежской области электрослесаря на работе ударило током

Следователи и сотрудники государственной инспекции труда выясняют обстоятельства травмирования 53-летнего мужчины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стало известно о ЧП, случившемся в селе Листопадовка Грибановского района 12 марта. 53-летний электрослесарь филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ремонтировавший электроустановки на подстанции, получил удар током. Мужчина получил ожоги по всему телу.

- Сформирована комиссия по расследованию данного несчастного случая под председательством представителя государственной инспекции труда. В ходе расследования устанавливают обстоятельства и причины травмирования электрослесаря. К расследованию подключились и региональные следственными органами. С ними тоже налажено взаимодействие, - рассказали в государственной инспекции труда Воронежской области.

- Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев ЧП. Они также изучают служебную документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, нанесенного здоровью работника, - добавил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

В «Воронежэнерго» подчеркнули, что в настоящий момент в филиале проводится служебное расследование по обстоятельствам происшествия. Организовано взаимодействие со всеми надзорными органами. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры.