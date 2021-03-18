Выпускной-2021 в Воронеже пройдет 2 июля в «Алых парусах»

Воронежских выпускников в 2019-м поздравил Тима Белорусских Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выпускной-2021 в Воронеже будет. Опен-эйр по случаю окончания школы планируется 2 июля в парке «Алые паруса». Проведение торжеств стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом и хорошим темпам вакцинации, поэтому губернатор Александр Гусев одобрил проведение общегородского праздника.

Профильные службы администрации города уже приступили к организации открытой вечеринки.

- Мы приложим все усилия, чтобы достойно проводить во взрослую жизнь выпускников, которые примут решение об участии в празднике в общегородском формате. Нами уже определена дата – 2 июля, местом проведения выпускного вновь станет парк «Алые паруса». Безусловно, несмотря на позитивную динамику заболеваемости, мы будем предпринимать максимум усилий, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин в ходе рабочей встречи с главой региона Александром Гусевым. - В прошлый раз мы очень хорошо совпали с тем, чего хотели выпускники. Сегодня руководителям точно так же следует ориентироваться не на собственные представления о прекрасном, а на мнение тех, ради кого все это затевается - на мнение сегодняшних одиннадцатиклассников. В ближайшее время управление образования и молодежной политики совместно с управлением культуры обсудят возможного хедлайнера, проработают событийное насыщение праздника, логистику, активности и локации в парке.

Напомним, первый общегородской выпускной прошел в Воронеже в 2019-м, его провели с учетом пожеланий школьников. В парке «Алые паруса» выступил Тима Белорусских, ведущим вечеринки был Тимур Родригез. В парке было множество активностей, фейерверк. Мероприятие омрачила только дождливая погода.

Выпускной-2020 в подобном режиме не смогли организовать из-за требований Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса.