Общегородской выпускной в Воронеже 2019: праздник в фото
Почти четыре тысячи выпускников веселились до утра в парке «Алые паруса». В ночь с 28 на 29 июня для ребят прошел первый в Воронеже общегородской праздник. Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на нашем сайте.
Момент развлекательной программы.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Вчерашние школьники прибывали группами в сопровождении учителей. На входе их ждала красная дорожка с ведущими и диджеями. Для ребят работало множество тематических площадок. Здесь вам и модное дефиле, и лагерь реконструкторов, и даже школа «Хогвартс». На аллеях парка можно было встретить живые статуи и ходулистов в эффектных нарядах.
Дождь и ветер не помешали ребятам хорошо провести время.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Официальную часть мероприятия провел известный шоумен Тимур Родригез в паре с актрисой Ириной Макаровой. Порадовало выпускников лазерное и пиротехническое шоу. Но, наверное, самым ярким стало выступление приглашенной звезды - рэпера Тимы Белорусских.
Звездный гость - Тима Белорусских.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Больше снимков с первого общегородского выпускного в Воронеже - в нашей фотогалерее.
ИСТОЧНИК KP.RU