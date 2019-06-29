Общегородской выпускной в Воронеже 2019: праздник в фото

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-29T16:19:34+03:00

Почти четыре тысячи выпускников пришли на общегородской праздник. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

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Почти четыре тысячи выпускников веселились до утра в парке «Алые паруса». В ночь с 28 на 29 июня для ребят прошел первый в Воронеже общегородской праздник. Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на нашем сайте.

Момент развлекательной программы.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вчерашние школьники прибывали группами в сопровождении учителей. На входе их ждала красная дорожка с ведущими и диджеями. Для ребят работало множество тематических площадок. Здесь вам и модное дефиле, и лагерь реконструкторов, и даже школа «Хогвартс». На аллеях парка можно было встретить живые статуи и ходулистов в эффектных нарядах.

Дождь и ветер не помешали ребятам хорошо провести время.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Официальную часть мероприятия провел известный шоумен Тимур Родригез в паре с актрисой Ириной Макаровой. Порадовало выпускников лазерное и пиротехническое шоу. Но, наверное, самым ярким стало выступление приглашенной звезды - рэпера Тимы Белорусских.

Звездный гость - Тима Белорусских.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Больше снимков с первого общегородского выпускного в Воронеже - в нашей фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU