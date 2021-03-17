За ночь на путепроводе в Воронеже смонтировали еще три балки

Фото с сайта мэрии Воронежа

В ночь с 16 на 17 марта на путепроводе на улице Ленина продолжились работы по монтажу пролетных балок. Для их проведения администрация РЖД выделила технологическое окно с 1.05 до 4.20 часов. Трех с небольшим часов хватило, чтобы бригады уложили три балки.

Для максимальной оперативности все подготовительные работы провели заранее: балку застропили, и балковоз был готов сразу же подать следующую.

- Работы начались сразу же после того как в 1:02 прошел поезд, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

С учетом уложенных накануне ночью, сейчас на виадуке смонтированы пять пролетов. Для дальнейших работ крану требуется передислокация. Подъемный механизм переместится на другой участок в течение дня. А ночью работы продолжатся.

Напомним, по уточненным данным мэрии, путепровод могут открыть на раньше конца мая.