В Воронеже назвали возможные сроки открытия моста у «Работницы»

Окончание монтажа первой балки нового моста. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Городские власти ранее не исключали открытия моста на улице Ленина у здания «Работницы» в конце марта. Оказалось, что этот сценарий, по всей видимости, все же слишком оптимистичный. Хотя на путепроводе в ночь на 16 марта уже смонтировали две балки из 13, работы еще предстоит много.

- После установки этих двух балок нужно провести их опалубку, пространство между ними забетонировать. Потом еще подождать, сколько этого требуется по технологии, чтобы все «схватилось». Затем убрать опалубку. И так с каждой из балок, - пояснили технологические тонкости в городской администрации. – Но главный вопрос – сколько «окон» нам будет предоставлять в «РЖД» для работ ночью (днем это сделать железнодорожники не могут, слишком велик поток поездов). Понятно, что чем больше, тем лучше.

Источник, знакомый с ходом работ, сообщил, что сейчас крайний срок открытия моста – конец мая. Однако весьма возможно, что удастся завершить реконструкцию путепровода и раньше. Насколько, пока сказать трудно. Зависит это от величины ночных «окон», которые смогут предоставить железнодорожники.