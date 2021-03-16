В Воронеже показали, каким камнем будет облицован фасад кукольного театра

16 марта прошел осмотр работ Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

На фасаде Воронежского театра кукол появились первые образцы натурального камня, который используют для отделки здания. Фото материла 16 марта предоставили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Воронежской области

Так выглядит камень для фасада театра Фото: предоставлено Общероссийским Народным Фронтом Воронежской области.

Напомним, в декабре начавшийся ремонт кукольного театра вызвал резонанс в городе, когда в ходе работ подрядчик уничтожил лепной декор. Воронежцы возмутились, что фасад намерены «зашить» керамогранитом. Позже департамент культуры пообещал воронежцам сохранить исторический архитектурный облик театра.

В итоге было решено, что стены облицуют природным камнем. Рабочая группа из чиновников, подрядчиков и членов попечительского совета театра выбирала из 10 образцов фасадных плит и декоративных элементов.

- Для отделки используют натуральный камень. Российский, к слову. Он максимально приближен по фактуре и цвету к тому, что был до реконструкции. Крепить будут без зазоров. Активная фаза работ начнется в апреле, когда погодные условия позволят добывать камень без ущерба для его качества. Полностью доделать фасад обещают к 31 августа, - сообщили в региональном ОНФ.