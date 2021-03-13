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Происшествия13 марта 2021 22:48

Видео пожара на военном складе в Воронеже 13 марта 2021: огонь охватил заброшенные здания

Появилось видео пожара на военном складе в Воронеже 13 марта 2021 года
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Кадр из видео

Очевидцы сняли на видео крупный пожар, который произошел в субботу на заброшенных складах на улице Юлюса Янониса, 17. Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 19.19. На место ЧП отправились четыре пожарных отделения.

По данным спасателей огонь охватил заброшенное здание площадью 600 квадратных метров. Ранее здесь располагался военный склад.

На кадрах, снятых очевидцами, пламя поднимается вверх на высоту в несколько этажей. Слышны треск от пожарища и звуки автомобильных сигнализаций.

К половине девятого вечера спасатели локализовали пожар, а в 20.50 – ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

ЧП