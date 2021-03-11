Воронежская УК объявила солидное вознаграждение за информацию о поджигателях автомобиля многодетной семьи

Момент преступления Фото: Кадр видео

100 тысяч рублей - такое вознаграждение объявила управляющая компания «Вест-1» за информацию о поджигателях автомобиля на территории дома №84 по улице Ломоносова.

Напомним, ЧП случилось 20 января примерно в час ночи в жилом комплексе «Университетский парк». Двое мужчин облили горючей жидкостью автомобиль «Лада Гранта» и подожгли его. Машина, принадлежащая местной многодетной семье, сгорела дотла. Позже появились фото предполагаемых поджигателей. Уже возбуждено уголовное дело.

Хозяин легковушки, доцент ВГУ, предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников. Однако в УК заявили, что не имеют отношения к совершенному преступлению.

- Управляющая компания заинтересована в поиске преступников, потому что дорожит своей репутацией, хочет помочь следствию и как можно скорее восстановить справедливость. Мы объявили вознаграждение 100 тысяч рублей за достоверную информацию, касающуюся личностей преступников. Вознаграждение будет выплачено после задержания поджигателей полицией. Призываем всех граждан не оставаться равнодушными к чужому несчастью и помочь в поиске виновных лиц. Анонимность гарантируется, - комментирует генеральный директор ГК «Проект Инвест» Антон Непомящий.

Если вы что-либо знаете о тех людях, которые совершили поджог, сообщите об этом по номеру телефона управляющей компании 8-980-540-65-17.