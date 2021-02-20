После конфликта из-за огромных коммунальных счетов воронежской многодетной семье сожгли автомобиль

У человека, поджигавшего автомобиль, загорелась рука Фото: принтскрин видео.

20 января в 01:15 жители Центрального района Воронежа сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре во дворе дома № 84 по улице Ломоносова. Речь идет о жилом комплексе «Университетский парк». Полыхал автомобиль «Лада Гранта». Спасателям потребовалось около 10 минут, чтобы добраться до места происшествия и справиться с огнем. К сожалению, даже за столь короткий срок машина полностью выгорела...

Восстановить произошедшее этой ночью легко по камерам видеонаблюдения: двое мужчин идут в отдалении друг от друга, один достает баклажку с некой жидкостью из пакета и начинает обильно поливать капот автомобиля, второй зажигает спичку и устраивает поджог. После они неторопливым темпом убегают. Лица поджигателей скрыты за капюшонами.

Судя по времени, установленному на камерах наружного видеонаблюдения, подожгли «Ладу Гранта» в 00:53.

Facebook Марины Селезневой

- Что это? Месть? Угрозы? За что? Машина, без которой мы с четырьмя детьми остались как без ног. Вот она стоит перед нашим домом. Полностью сгоревшая. Что нас ждет дальше? Смогут нас защитить власти? - такое сообщение оставили в Facebook хозяева автомобиля, супруги Селезневы.

Многодетная семья платит ипотеку. И, как признается глава семейства, впервые за 30 лет ему стало очень страшно.

Мужчина предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников.

В свою очередь в управляющей компании «Вест-1» сообщили, что направят все видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении организации, в правоохранительные органы.

- Это вопиющий случай вандализма. За годы управления многоквартирными домами мне не приходилось сталкиваться с подобным. Выражаю сочувствие собственникам автомобиля. Управляющая компания готова предоставить все сведения, чтобы полиция смогла как можно скорее установить личности поджигателей. Есть собственники, которые полагают, что поджог автомобиля мог стать следствием конфликта между некоторыми жителями и управляющей компанией. Однако, ООО «Вест-1» со всей уверенностью заявляет, что не имеет отношения к совершенному преступлению, - комментирует директор УК «Вест-1» Ольга Нестерова.

Напомним, жильцам дома № 84 по улице Ломоносова в начале января пришли платежки за отопление с космическими цифрами - к примеру, за квартиру в 30 квадратных метров - больше 10 тысяч рублей, а за жилплощадь в 75 «квадратов» - более 23 тысяч. В результате прокуратура потребовала сделать жильцам дома перерасчет. А в отношении директора УК возбудили административное дело по части 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка регулирования тарифов».