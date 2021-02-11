Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже завели дело на директора УК, приславшей жильцам за месяц счета за отопление на 10-25 тысяч

Сотрудники прокуратуры потребовали провести перерасчет, часть его уже сделали
Артем ИЛЬИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
Директору УК придется ответить за астрономические счета за отопление жильцам.

Директору УК придется ответить за астрономические счета за отопление жильцам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы дома № 84 по улице Ломоносова добились справедливости. В начале января им пришли платежки за отопление с космическими цифрами – к примеру, за квартиру в 30 квадратных метров – больше 10 тысяч рублей, а за жилплощадь в 75 «квадратов» - более 23 тысяч.

Сотрудники УК ссылались на перерасчет, сделанный поставщиками тепла с октября по декабрь 2020 года. В то же время жильцы знали, что в доме есть прибор учета. В ходе разбирательств в УК заявили, что он сломался и находится на ремонте. Теперь поставили новый.

Жильцы обратились с жалобами в прокуратуру, госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Проверка одного ведомства уже завершилась.

По данным прокуратуры, управляющая компания «Вест 1» начислила плату за отопление, исходя из тарифа, оснований для применений которого не было. Кроме того, в квитанциях не указывались сведения о показаниях общедомовых приборов учета.

В результате прокуратура потребовала сделать жильцам дома перерасчет. Кстати, в феврале в квитанциях за отопление им уже пришли суммы в разы меньше. А в отношении директора УК возбудили административное дело по части 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка регулирования тарифов». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей либо даже три года дисквалификации.