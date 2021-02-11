В Воронеже завели дело на директора УК, приславшей жильцам за месяц счета за отопление на 10-25 тысяч

Директору УК придется ответить за астрономические счета за отопление жильцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы дома № 84 по улице Ломоносова добились справедливости. В начале января им пришли платежки за отопление с космическими цифрами – к примеру, за квартиру в 30 квадратных метров – больше 10 тысяч рублей, а за жилплощадь в 75 «квадратов» - более 23 тысяч.

Сотрудники УК ссылались на перерасчет, сделанный поставщиками тепла с октября по декабрь 2020 года. В то же время жильцы знали, что в доме есть прибор учета. В ходе разбирательств в УК заявили, что он сломался и находится на ремонте. Теперь поставили новый.

Жильцы обратились с жалобами в прокуратуру, госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Проверка одного ведомства уже завершилась.

По данным прокуратуры, управляющая компания «Вест 1» начислила плату за отопление, исходя из тарифа, оснований для применений которого не было. Кроме того, в квитанциях не указывались сведения о показаниях общедомовых приборов учета.

В результате прокуратура потребовала сделать жильцам дома перерасчет. Кстати, в феврале в квитанциях за отопление им уже пришли суммы в разы меньше. А в отношении директора УК возбудили административное дело по части 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка регулирования тарифов». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей либо даже три года дисквалификации.