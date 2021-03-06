Коронавирусом заболели еще 275 воронежцев к 6 марта

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за последние сутки коронавирус определили еще у 275 человек. Об этом сообщил телеграм-канал облправительства в субботу, 6 марта. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 69 574.

Количество ежедневно выявленных заболевших с каждым днем идет на спад. Увеличивается число выздоровевших. За минувшие сутки выписаны 343 пациента. Всего ковидом переболели 63 678 человек.

Что касается печальной статистики, то летальные исходы от осложнений, вызванных новой инфекцией, фиксируются каждый день. За минувшие сумки медики не смогли спасти жизни 22 человек. Всего за время пандемии в регионе умерло 2 398 пациентов с коронавирусом.

Впрочем, регион продолжает возвращаться к привычной жизни. Ранее губернатор анонсировал очередное послабление ограничений – заработали сельские клубы.