Появилось фото ДТП под Воронежем, где чудом уцелел врезавшийся в дерево водитель иномарки

Капот "Шкоды" после столкновения с деревом был основательно помят. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

На сайте регионального ГУ МЧС выложили фото аварии в Рамони, где «Лада Ларгус» врезалась в «Шкоду-Октавию».

Напомним, ДТП случилось в 15.00 у дома № 19 по улице Воронежской. 54-летняя местная жительница выезжала на «Ладе» со второстепенной дороги не главную. И не пропустила «Шкоду». В результате иномарка отлетела в кювет и врезалась в дерево. Но 25-летний водитель «Шкоды», также местный житель, серьезных травм не получил. Хотя на фото видно, что капот его машины сильно покорежен. А вот автоледи попала в больницу с серьезными травмами.