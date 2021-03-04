Под Воронежем автоледи врезалась в «Шкоду» и попала в больницу

54-летнюю женщину отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 4 марта, около 15 часов в поселке Рамонь у дома № 19 по улице Воронежской случилось ДТП.

- 54-летняя жительница Рамони, рулившая «Ладой Ларгус» выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила «Шкоду-Октавию». Женщина получила травмы разной степени тяжести и попала в больницу. Водитель иномарки, 25-летний житель Рамони, в аварии не пострадал, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.