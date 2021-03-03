Охотинспекция разъяснила воронежцам правила пристрелки оружия в сезон охоты на пернатую дичь

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Представители охотничьего сообщества попросили разъяснить правила пристрелки оружия в угодьях в период весенней охоты на пернатую дичь. Напомним, сезон открывается 15 марта.

Как сообщили «Комсомолке» в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области, согласно правилам, охота с неисправным оружием запрещена. Провести проверку состояния орудия и пристрелку можно в охотничьих угодьях, но только в период охоты и при наличии у охотника документов на право ее осуществления.

Тут важно помнить, что правила охоты на пернатую дичь запрещают применение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия, а также применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью крупнее пяти миллиметров и пулями.

Иными словами, в сезон весенней охоты в угодьях допустима пристрелка только охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия боеприпасами, снаряженными дробью не более пяти миллиметров, в том числе вне укрытия, пояснили в департаменте.

И, конечно, перед выездом в угодья, не забудьте еще раз перечитать правила и параметры охоты, которые вступили в силу с 1 января 2021 года.