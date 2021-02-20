В марте в Воронежской области начнут выдавать разрешения охотиться на пернатую дичь

Жители Воронежской области, желающие поохотиться на пернатую дичь, в ближайшее время смогут получить соответствующее разрешение. С 10:00 1 марта они смогут подать заявление в департамент природных ресурсов и экологии лично или через представителя - в письменной форме или дистанционно в электронном виде.

Первые разрешения, в порядке очереди, скорее всего, выдадут в тот же день, 1 марта. Важно, чтобы у заявителя был с собой полный комплект документов. Кстати, перечень условий и адреса мест выдачи разрешений можно найти на странице департамента.

Напомним, ранее разрешения на отстрел лис смели за час. «Комсомолка» выясняла, кто же так быстро получил заветные документы. Так что, быть может, стоит поспешить и сейчас?

Разрешенные способы охоты на птиц: отстрел из искусственного укрытия при охоте на гусей и селезней уток (дополнительно могут использоваться чучела и (или) манки, подружейные собаки) и отстрел на вечерней тяге при охоте на вальдшнепов (также можно использовать собак).

Весенняя охота на пернатую дичь в 2021 году разрешена в разные сроки, в зависимости от вида дичи и расположения угодий. Так, в охотничьих угодьях Воронежской области на территории южной зоны добыча гусей и вальдшнепа разрешена с 20 марта по 29 марта 2021 года, а селезней утиных - с 15 марта по 13 апреля. К данной территории относятся Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, Подгоренский, Петропавловский и Россошанский муниципальные районы.

На территории северной зоны охота на гусей и вальдшнепа разрешена в срок с 27 марта по 5 апреля, селезней утиных - с 15 марта по 13 апреля. К северной зоне охотничьих угодий Воронежской области при осуществлении весенней охоты на гусей, селезней уток и вальдшнепа относятся Аннинский, Бобровский, Бутурлиновский, Верхнехавский, Грибановский, Каширский, Лискинский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Новохоперский, Острогожский, Панинский, Поворинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский, Терновский, Хохольский, Эртильский муниципальные районы, Борисоглебский городской округ, Воронеж и Нововоронеж.