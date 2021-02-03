В Воронеже разрешения на охоту с целью регулирования численности лис смели за час

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

В пятницу, 29 января, за час до окончания рабочего дня департамент экологии и природных ресурсов области на своем портале опубликовал приказ, регламентирующий охоту с целью регулирования численности лисицы. Этот пункт содержится в поправках к закону об охоте (они вступили в силу с начала года). Остаться незамеченным у этого документа шансов не было: его уже несколько месяцев ждали владельцы оружия, забрасывая чиновников письмами.

В понедельник к открытию департамента к офису собрались два десятка охотников, желающих получить разрешения, с квитанциями об оплате госпошлины в размере 650 рублей. Но с удивлением узнали, что все документы выданы.

- Это просто какое-то безобразие, - возмутился один из желающих получить разрешение. - Если в обычный сезон охоты выдача разрешений на охоту на Платонова, 12 превращается в длинную медленно тянущуюся очередь, то тут каким-то чудесным образом всего за один час после неожидаемого опубликования документа выдали все разрешения. Предполагаем, что разрешения на регулирование численности лис, как и в предыдущие годы, получили только охотинспекторы. При этом следует заметить, я был на месте уже в 8:50 и примерно до 10 утра, и за это время, кроме нашего коллектива, за такими разрешениями никто не обращался. Это говорит лишь о том, что охотники просто не узнали еще об открытии такой охоты.

ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ТРЕНИРОВКИ С ОРУЖИЕМ

Как рассказали «Комсомолке» в департаменте экологии и природных ресурсов области, регулированию на территории региона подлежат 375 особей лисицы. Дело в том, что в последние годы лисы расплодились настолько, что стали без опаски заходить в населенные пункты (в том числе и в Воронеж), начали угрожать истреблением других видов животных и стали одним из самых активных разносчиков бешенства. Количество особей, подлежащих отстрелу, рассчитали эксперты департамента на основании данных о численности лис в области.

Казалось бы, в чем ажиотаж? Охота на пушных зверей открыта в регионе с конца октября до конца января. Желающие побегать за лисами, могут приобрести путевку и отправиться на добычу зверя. Но, на самом деле проблема гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. По закону об охоте находиться в угодьях с ружьем охотник может только в официально утвержденный период и с соответствующим разрешением. И не только для добычи зверя, но и банально для тренировки – стрельбы по искусственным мишеням. А привлекательность охоты в целях регулирования численности животных в том, что она, в отличие от сезонной, распространяется на все месяцы года.

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

375 ЛИС НА 25 ОХОТНИКОВ

Но вернемся к истории с разрешениями. Мы попросили чиновников объяснить, каким образом все путевки оказались выданы за два часа работы департамента: с момента публикации приказа на сайте около 15 часов дня до окончания рабочего дня в 16.00.

- В день публикации документа, 29 января, по вопросу получения разрешений в департамент обратилось более 40 человек, - сообщили «Комсомолке» в департаменте экологии и природных ресурсов. - В соответствии с поступившими письменными заявлениями было выдано 25 разрешений на добычу лисицы в целях регулирования численности на общее количество 375 особей лисицы. Выдача разрешений осуществлялась в соответствии с требованиями закона Воронежской области от 08.06.2012 № 69-ОЗ (в ред. от 12.07.2019 № 81-ОЗ), распределение разрешений между охотниками осуществлялось в порядке поступления от них заявлений. Таким образом, количество выданных разрешений ограничивалось общим количеством определенных к регулированию особей лисицы.

ОХОТНИКИ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ

По данным департамента утром в понедельник, 1 февраля, за разрешениями письменно обратился еще 21 человек, но все они получили отказы, поскольку лисы к утру понедельника закончились.

- В конце декабря на имя губернатора области от Воронежского стрелкового клуба было написано письмо с предложением открыть охоту на лису в течении года. Его копия размещена на странице клуба в соцсети «Вконтакте», - рассказал Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба. - Как видим правительство области пошло навстречу нашему предложению и ровно через месяц такая инициатива была реализована. Но, видимо, сотрудники отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира решили воспользоваться нашей инициативой по-своему и раздали все разрешения инспекторам департамента.

По словам Горбачева, все охотники Клуба, получившие отказ, написали заявления в прокуратуру с просьбой разобраться в этой странной ситуации. Письма направили в адрес губернатора, управление Росприроднадзора, и в администрацию президента.

- Мне как руководителю приходится общаться с большим количеством владельцев оружия и охотников и при этом часто слышать жалобы на работу охотнадзора. И эта история отнюдь не добавляет доверия к надзорному органу, - отметил руководитель стрелкового клуба.