В ДТП под Воронежем ранены двое мужчин

"Лада" после столкновения с "КамАЗом". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 1 марта, около десяти часов вечера на 164 километре дороги Курск – Воронеж в Нижнедевицком районе случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

21-летний водитель ВАЗ-21120, житель Нижнедевицкого района, врезался в ехавший впереди «КамАЗ». Сам юноша, руливший «Ладой», и его 23-летний земляк-пассажир получили травмы разной степени тяжести. Обоих отвезли в больницу. Шофер грузовика, также местный житель 44 лет, в аварии не пострадал.

- Всего в Воронежской области 1 марта было 136 ДТП, из них 116 – в Воронеже, 19 – в районах, 4 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – 114 водителей оштрафовали за езду на красный свет, еще восьмерых поймали пьяными за рулем.

Напомним, 2 марта около 3.40 в Рамонском районе 29-летний водитель автомобиля «Газон Некст» протаранил стоявшие на дороге два «КамАЗа». Один из них в результате ударил другой. Погиб водитель «Газона» и пассажир одного из «КамАЗов», его личность сейчас устанавливают. Ранен в ДТП один человек. В больницу попал 59-летний шофер «КамАЗа».