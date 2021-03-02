Под Воронежем в ДТП с тремя грузовиками погибли двое и пострадал один человек

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В 3.40 2 марта на федеральной трассе «Дон» на территории Рамонского района воронежской области произошло массовое ДТП. Как сообщили пресс-служба ГУ МВД по региону, 29-летний водитель автомобиля «Газон Некст», двигаясь в направлении столицы, столкнулся с остановившимися на краю проезжей части дороги двумя КамАЗами. У одного из грузовиков в пути возникла поломка, водитель и пассажир пытались устранить ее собственными силами. От удара, стоящий крайним КамАЗ пришел в движение и протаранил стоящий перед ним автомобиль.

В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель автомобиля «Газон» и неустановленный пассажир одного из КамАЗов. 59-летний водитель КамАЗа с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские начали проверку по факту аварии, устанавливается личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.