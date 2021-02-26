В Воронеже откачали "море" под виадуком Московского проспекта на бульваре Победы

Фото мэрии Воронежа

26 февраля в 20.07 мэрия Воронежа сообщила об открытии движения по бульвару Победы под виадуком Московского проспекта. Напомним, его перекрывали на несколько часов, чтобы откачать "море", возникшее на магистрали днем из-за талых вод в следствие резкого потепления. Под мостом машинам приходилось буквально плыть.

- Муниципальные службы в сжатые сроки справились с этой проблемой, вода была отведена как штатными системами, так и вспомогательной техникой Городской дорожной службы (понадобилось сразу два илососа), - отметили в мэрии.