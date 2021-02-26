В Воронеже перекрыли движение под виадуком на бульваре Победы

Мой и твой Воронеж

Днем 26 февраля воронежцы в соцсетях пожаловались на «море» под виадуком Московского проспекта на бульваре Победы. Из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега этот участок затопило настолько, что машинам приходилось там буквально плыть.

Мой и твой Воронеж

В мэрии Воронежа сообщили, что сейчас движение под путепроводом закрыто для отвода воды, коммунальные службы сейчас занимаются откачкой.

- В низинное место под путепроводом на Московском проспекте (бульвар Победы) вода прибывает настолько быстро, что оперативно перекачать ее не могут даже три насоса канализационно-насосной станции. В помощь им направлены два илососа Городской дорожной службы. На время этих работ по отводу воды движение под путепроводом закрыто, - отметили в пресс-службе мэрии. - Подобные места находятся на контроле, их мониторинг ведется специалистами управы и управления дорожного хозяйства. Для ускорения отвода воды коммунальщики очищают вручную решетки ливнеприемников.